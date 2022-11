Madame, Monsieur,



Je suis admis à l'ITESCIA, école supérieure de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris Ile de France pour y préparer le diplôme de BTS CG (Comptabilité-Gestion).



Cette formation s'effectue en contrat de professionnalisation sur une période d'un an avec un rythme d'alternance de 1 semaine en entreprise / 1 semaine à l'école.



De plus, pendant la formation je vais rapidement acquérir les compétences suivantes :

Gestion comptable des opérations commerciales, Gestion sociale, Gestion fiscale, Production et analyse de l’information financière, Gestion des immobilisations et des investissements, Gestion de la trésorerie et du financement, Détermination et analyse des coûts, Prévision et gestion budgétaire, Mesure et analyse de la performance, Organisation du système d’information comptable et de gestion, Conduite et présentation d’activités professionnelles sur informatique



C'est pourquoi, je suis à la recherche d'une entreprise pouvant me proposer un contrat de professionnalisation.



Si mon profil vous intéresse, et que vous souhaitez plus d'information, vous pouvez me joindre au 06.70.91.55.11.



D'autre part, je suis preneur de tout contact, de toute information, susceptibles de m'aider dans ma recherche.



Mohamed Mze-Mogne

Etudiant en BTS Comptabilité Gestion (BTS CG)

Tel : 06.70.91.55.11

Mail : moohamed.mze@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Word

Organisation

Microsoft Excel

Internet