Ali MZE-MOGNE

Titulaire d'un Master 1 Management Intégré Qualité Sécurité Environnement, je termine ma troisième année d’apprentissage en tant qu’apprenti Qualité Projet à Faurecia pour m’orienter vers une formation en Mastère Spécialisé en QSE au CESI.

Ma formation en Qualité, m’a apporté les connaissances nécessaires à la réalisation de missions liées à qualité produit et qualité fournisseur, ainsi qu’a la mise en place et la surveillance d’un SMQ interne.

De plus, mes premières expériences professionnelles effectuées dans un milieu industriel, notamment dans l’automobile m’ont permis d’assurer des missions en Assurance Qualité mais aussi en Gestion de projet et d’y développer mes compétences.

Ces expériences, ajoutées à mes capacités d’adaptation, me permettent aujourd’hui d’envisager avec assurance les missions d'un poste d'ingénieur qualité.



Mes compétences :

Outils de la qualité (QQOQCCP, Ishikawa, AMDEC, 8D

Gestion tableau de bord (indicateurs) et plan d'ac

Management de Projet

Norme ISO 9001/14001 - Référentiel OHSAS 18001 - M

Analyse Environnementale - Analyse des risques

Formation - Sensibilisation du personnel

Gestion de projet

Automobile

Sécurité

Environnement

Qualité

Production

Amélioration continue

QHSE

QSE

Management