Ludwig LLORIA

Etudiant en Préparation Concours de la Fonction Publique à l'IEP de Grenoble.

Ancien étudiant en Master de gestion de projets spécialité recherche de financements européens, titulaire d'une Licence Langues Etrangères Appliquées (anglais-espagnol) de l'université de Cergy-Pontoise.



Expérience professionnelle acquise auprès de personnels administratifs et de la direction de l'université de Cergy-Pontoise, ainsi qu'au contact de l'administration pénitentiaire pendant plus d'un an en tant que responsable de services au sein d'un centre de détention.



Mes compétences :

Force de proposition

Diplomatie

Capacités oratoires

Informatique

Adaptabilité