Romain LAURIA

Expérience et capacités:



-Technique et Méthode : Pipeline (ligne et poste), Travaux Publics;



-Appels d'Offres publics et privés : Planning, Mémoires techniques ;



-DAO et CAO : AUTOCAD, TALREN, Robot, AMRetain, Sketchup, RDM7, ODUC...;



-Notes de calcul :

N° Sujet Dénomination

1 Caténaire Contraintes et adéquation de la caténaire pour traversées en sous-œuvres (FHD, micro tunnels)

2 Cintrage Calculs de cintrage

3 Contrainte / désalignement Calculs de désalignement max. pour raccordement tronçons en fond de fouille

4 Dalles BA PM Dimensionnement dalles BA en protection mécanique de canalisations

5 Enfilage Calculs d’enfilage de canalisation dans gainage (forages tarière, micro tunneliers)

6 Gainage BA Dimensionnement gainage BA

7 Lestage béton Lestage de canalisations par enrobage béton

8 Mise en fouille Calculs de mise en fouille

9 Ovalisation Calculs d’ovalisation de canalisations (fascicule 70)

10 Pertes de charge Calculs de pertes de charge pour réseau sous pression

11 Ponts provisoires Dimensionnement de ponts/passerelles provisoires

12 Qualification tubes acier Qualification de tubes acier

13 Soutènement Boisage Dimensionnement boisage de niches/tranchées

14 Soutènement Mur poids Dimensionnement de murs poids

15 Soutènement palplanches/palfeuilles Pré dimensionnement de soutènement par palfeuilles/palplanches

16 Structures BA Dimensionnement de structures BA

17 Structures métalliques Dimensionnement structures métalliques

18 Supportage (racks) dans gainage Calcul de racks de supportage pour conduites à enfiler dans gainage

19 Supportage aérien Calcul de supportages pour tuyauterie aérienne



Mes compétences :

Conduite de réunion

Conduite de chantier

HSE

Microsoft Project

Microsoft Office

Autocad

Acces

AMRetain, prosheet, ODUC

SST

Arche

Robot

TALREN

Autodesk Robot