Mohamed OUDDAH

Conseiller patrimonial sur le secteur de Boulogne-Billancourt nord.

Gestion d'un portefeuille client de 400 clients environ.

Clientèle CSP + (Revenus 5K€ à 20K€/mois et avoirs financiers moyens contrôlés 100K€).

Audit patrimonial, financier et juridique de la situation du client.

Propositions commerciales en fonction du profil de risque, des besoins et projets clients.

Financement patrimonial et immobilier (analyse financière et risque du dossier, négociation commerciale et montage du dossier).

Travail en synergie avec les différents services de la banque (Banque Privée, Real estate, Assurance...).

Référent épargne et prévoyance sur l'agence (Veille de l'actualité financière et patrimoniale, formation des autres conseillers sur certaines thématiques, accompagnement ponctuel des conseillers sur certains RDV techniques).



Mes compétences :

Big Expert

Prisme

Gestion de patrimoine

Banque privée