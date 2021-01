Mohamed RFIGUE

Après un premier master en qualité des procédés halio-agroalimentaires et plusieurs expériences professionnelles en management de la qualité, gestion de production ..., j’ai choisi de compléter mon cursus et de donner un nouvel élan à ma carrière. J'ai ainsi intégré le master sciences du management – administration des entreprises et acquis une double compétence.



La double compétence me permet d’avoir une vision plus large de l’entreprise et d’exceller aussi bien sur le volet technique (Ingénierie qualité & production) que sur le volet administratif et financier.



Je suis dynamique, polyvalent, ouvert d’esprit et doté de bonnes capacités d’analyse et de synthèse.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management de la qualité

Management d'équipe

Comptabilité analytique

Statistiques

Informatique bureautique

Gestion de production

Informatique industrielle

Management de la qualité et méthode HACCP

Agroalimentaire

Analyse financière

Certification ISO 9001

Marketing opérationnel

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Gestion des ressources humaines

Négociation commerciale

Administration des ventes

Ingénieurie de process (Agroalimentaire)

Teseo (progiciel de gestion commerciale)

Quadratus Compta/Quadratus Paie

Management qualité

Responsable production

Gestion de la production