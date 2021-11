Mohamed RHANJA

Jeune professionnel, ayant suivi un parcours purement scientifique en intégrant les classes préparatoires Maths Physique (MP sup/spé). A l'issue du concours national commun (CNC), j'ai opté pour l'option génie électrique à l'une des anciennes et prestigieuses grandes écoles d'ingénierie au Maroc, à savoir l'Ecole Hassania des Travaux Publics. Avec un cursus de Bac+5, et ayant acquis un bagage transversal dans presque toutes les disciplines qui touchent au domaine de l'électrique allant de l'électrotechnique, l'automatique, l'électronique numérique et passant par les réseaux électriques et la supervision des réseaux locaux industriel, et arrivant jusqu'aux technologies qui dominent le monde d'aujourd'hui à savoir l'implémentation des systèmes embarqués et Iot dans la digitalisation des processus de production chez les entreprises. Ces disciplines ont été acquises avec majoritairement avec plusieurs projets académiques impliquant les notions théoriques que je me suis dispensé en amont. Mis à part le volet technique de ma formation, l'aspect managérial s'est imposé comme levier important à ma réussite académique. En effet, j'ai consacré beaucoup de mon temps à m'incruster dans le milieu associatif, en se positionnant en tant que Responsable Communication de l'association HJE. Mon rôle était de superviser le pôle communication dans ses différentes tâches. J'ai pu construire plus de confiance en moi grâce aux passages radio que j'ai assisté, en entretenant sur des thématiques d'envergure entrepreneurial. J'étais chargé effectivement de l'élaboration des stratégies de communication et de marketing de nos entreprises partenaires, de plus j'ai tissé de beaux liens avec beaucoup de journalistes et presses médiatiques dont je cite l'économiste, Hespress Fr, 2m.ma, ...

Non seulement le volet communication mais aussi le volet bénévolat. Mon expérience avec l'organisme international Enactus avait de bon effet sur ma carrière professionnelle ainsi que personnelle. Je faisais partie d'une équipe de conception de projets à promouvoir dans les zones rurales dépourvues de canalisations d'évacuation des eaux usées. depuis la conception d'alternatives jusqu'à la recherche de fonds d'investissement, telles ont été mes tâches.

A ce stade, j'aimerai bien souligner que la vie associative m'a beaucoup marqué pendant mon cursus académique.

Pour mes stages professionnels, j'ai intégré dans mon premier stage d'observation, un site industriel spécialisé dans le nappage à base de plusieurs processus. C'était mon premier pas au monde professionnel. J'ai pu m'entretenir avec les équipes de production, de maintenance, de logistique, ainsi que ceux chargés de la qualité et de contrôle de gestion. J'ai assisté à différentes manoeuvres de remplacement de moteurs électriques et variateurs de fréquences, aussi j'ai pu comprendre de près la structures des automatismes industriels. L'année d'après, j'ai passé mon stage dans une société impliqués dans l'activité ferroviaire et aéroportuaire. Ma mission était d'étudier les défaillances d'un systèmes capable de détecter les anomalies au niveau des boîtes chaudes des trains passants. Ce système étant instable dans son fonctionnement, mon analyse aux données prédisposées m'a permis d'avancer avec diverses actions correctives.