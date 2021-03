Mohamed SELKIM

Expertises et Techniques de la Gestion des Ressource Humaines et de la législation du W

Développement en général de la GRH par des techniques pratiques et théoriques basées sur l'expérience et la réglementation.

Objectif : introduction de Nouveaux Procédés en parallèles aux évolutions

Vision : développement de la communication et le savoir faire de la GRH (Pilier fondamental) pour répondre à toutes les inspirations et exaucer sans répugnance.



Assistance et Conseil en RH



Mes compétences :

Legislation du w

Procedures et manuel de gestion

Techniques de gestion

Gestion des ressources humaines - carrière