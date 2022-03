Mohamed SYLLA (MOHAMED LAMINE SYLLA)

De formation d'Ingénieur en compta-finance et titulaire du Master Finance d'entreprise, mon passage en cabinet comptable et aussi en entreprise pendant 8 ans m'as permis de développer des compétences en comptabilité générale comme analytique , en analyse financière & stratégique, gestion administrative et en rédaction d'appel d'offre.

une pratique avancée du pack office, développement VBA, notion SAGE 100, SAP FICO.

travail en équipe.

Avec une bonne capacité d'analyse et de synthèse, je suis curieux, et sais faire preuve d'initiative.

Je sais m'adapter aux éventuelles situations et je gère bien les périodes de pressions.