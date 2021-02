Mohamed Tahar BOUZIANE

Profil:



Etudient rigoureux et dynamique, formé aux

techniques : commande avancée,

automatisme, informatique industrielle et

système homme-machine pour des

domaines d'applications liés aux transports,

notamment automobiles et ferroviaire, et

aux systèmes de production.

je suis doté d'un bon sens relationnel tant

avec la hiérarchie qu'avec les

collaborateurs et les clients. Fort de

diverses expériences dans le domaine de

l'automatisme, je sais faire preuve

d'initiative tout en veillant au respect des

procédures de l'entreprise.





Mes compétences :



* Identification numérique des systèmes,

Commande dans lespace détat,

Observation et diagnostic



* Tia Portal, LabVIEW, MATLAB et Simulink,

Step7, Unity Pro, SoMachine,

Stäubli robotics, Wincc flexible.



* Supervision, Traçabilité, Gestion de

production, MES, SIMAC, Réseaux locaux

industriels



* Véhicule thermique, hybride et électrique,

ADAS, Conception et sécurité dans les

véhicules automobiles et Transports guidés

et sécurité, Système de localisation pour les

mobiles, Véhicule intelligent.



* Temps réel et multitâche (ADA),

Informatique embarquée, JAVA, C++, VBA ,

Grafcet, Texte structuré, SQL, Ladder, VAL3.