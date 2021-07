E m'appelle mohamed taher ben youssef . Marié ; père pour 2 enfants Haroun 6 ans et Karam 4 ans.

Mon profil est mécanicien industriel destiné au maintenance, je maîtrise bien le montage, démontage et maintenance, dans les domaines, mécanique, hydraulique et pneumatique, installation les armoire électrique suivant plant,installation moteur, réparation des pompes et retapage à neuf, peinture industriel et revêtement, en construction métallique soudure à l'arc et semie automatique, planificateur de production et maintenance, pour plusieur société de fabrication produit.

Je travaille dans le domaine de fabrication de brique comme maintenancier.

usine de fabrication de nourriture pour les animaux comme technicien de production et maintenance.

Usine de menuiserie aluminium et peinture industrielle, technicien de maintenance. Réparation des machines à commande numérique, perceuse,meuleuse, ponceuse.... plieuse, cisaille hydraulique.

Et maintenant je travaille dans société allemand en tunisie pour la maintenance des pompes, j'avais eu de cette société des exellent formation en hydraulique, et étanchéité. graissage et technique de graissage et un stage en berlin durant 50 jours.

Maintenant Je suis intéressé de travailler au Canada, un pays qui respecte l'humanité, et pour assurer un bon futur pour mes enfants.

J'espère que mon profil vous intéresse.

Je suis disponible à tout moment sur Whatsapp au numéro 0021620905022.

Mes salutations