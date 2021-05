Mohamed TOUFIK

Ayant une expérience professionnelle de plus de vingt ans dans des SSII, actuellement j’exerce en tant que manager conseil.

Notre société est spécialisée dans le placement de consultants indépendants en informatique, pour des prestations de haut niveau.

Sa vocation est de proposer à ces clients des ressources humaines informatiques les plus pointues en optimisant les délais et les coûts.



Nous disposons d'une base de données de consultants sur toutes les technologies :



ERP (SAP, Oracle applications, JD Edwards, Peoplesoft, …)

CRM ( Siebel, SAP CRM, Clarify, Pivotal, …)

Nouvelles Technologies ( Java J2ee, DotNet, Websphere, Weblogic, …)

Business Intelligence ( Business Object, Cognos, SAP BW, Informatica, …)

Solutions Bancaires ( Finnova, Avaloq, …)

Outils de tests (Mercury TestDirector, winrunner, Quick test, …)

Outils de messagerie (Notes/Domino, Exchange, …)

Nos atouts :



Flexibilité, Réactivité et Transparence.



Pour tous vos besoins en régie de compétence informatique de gestion et quelques soit la perle rare que vous cherchez, consulter nous.

Tester nous c'est gratuit, c'est rapide et c'est efficace.



Et pour, de plus amples informations relatives à notre prestation, je serai heureux de vous rencontrer selon votre convenance.



Très cordialement,