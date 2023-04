1/Chef de projet normalisation à l'AFNOR dans les domaines suivants:



= > comités techniques de normalisation européens et internationaux:

- ISO/TC 41/SC 1 « Poulies et courroies »

- CEN/TC 286/WG 7 « Réservoir GPL »

- CEN/TC 209 « Zinc et alliages »



= > Commissions de normalisation AFNOR:

- corrosion des métaux et alliages,

- revêtements métalliques et inorganiques,

- revêtements par projection thermique,

- protection cathodique,

- éclairage et lumière,

- blindages balistiques,

- effets des vibrations sur l'Homme et sur l'environnement,

- surveillance et diagnostic des machines,

- Équipement de protection individuelle (EPI).



2/Auditeur interne



3/Référent qualité service / Équipe SST



4/Formateur



Mohamed TRABELSI

Chef de Projet Normalisation / Standardization Project Manager

Département Génie Industriel et Environnement

Tél/Phone: + 33 (0)1 41 62 86 94

mohamed.trabelsi@afnor.org