Mohamed Yassine BENNIS

Ayant contribué activement à la construction et à l'implementation d'une nouvelle usine et Appartenant au département opérations , mon rôle est d'assurer un démarrage/lancement des projets en phase de développement. Etant une personne de communication, curieuse et activement adaptable à un environnement évolutif. Ma capacité à travailler seule et en équipe, mon sens de limplication, mon aisance relationnelle et mon ouverture sur le monde me permettent de répondre aux demandes les plus exigeantes.



Connaissances techniques :



Connaissance des phases de conception automobile,

Fondamentaux de la gestion de projet,

Capacité à piloter une équipe de projet,

presider et animer des réunions,

Management transversal.



Savoir être :

Leadership

Diplomatie et qualité du relationnel,

Adaptabilité, disponibilité et mobilité,

Rigueur et organisation,

Sens des responsabilités,

Goût du challenge.