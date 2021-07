Mohammed-Acil AKKA

Bonjour à tous !



Je m'appelle Acil, j'ai 25 ans et je suis étudiant en Master 2 TAL (Traitement Automatique des Langues) à l'Université de Strasbourg.

Comme je suis en M2 et que je suis intéressé par les nouvelles technologies et la tranformation digitale, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études qui me permettrait de me familiariser avec le milieu du développement NLP/IA.

A part ça j'aime la guitare, la natation, le montage vidéo et le générique du film "La machine à voyager dans le temps".

J'ai acquis beaucoup de compétences durant ce master, notamment en programmation (Python, Java, Javascript, Php, R), en langages de balisage (HTML, CSS, XML, XSLT), en systèmes d'exploitation (Linux et son terminal), en base de données (MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base) ainsi qu'en analyse et traitement statistiques de corpus (TXM, AntConc).