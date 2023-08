Mohammed BEN MERAR

Assistant import-export en certification à l’IFOCOP de Rungis, j’ai précédemment exercé le métier de technicien hotline trilingue Français-Allemand-Anglais.

J’ai choisi de combiner mes compétences linguistiques à des compétences d’ordre plus commercial, d’une part parce que le contact avec l’autre a toujours régi ma vie personnelle et professionnelle, d’autre part en vue de donner un nouvel élan à ma carrière.

De profil aussi bien technique que linguistique, j’ai pu, au cours de mes quinze ans d’expérience professionnelle, être apprécié pour ma collaboration au sein d’une équipe et apporter à mon employeur mon savoir-faire en matière de relation client.