Mohammed EL HAMMOUCHI

Ayant une formation de technicien en biotechnologie, j'ai intégré l'entreprise Sanofi pour occuper le poste de technicien en virologie pour la production de vaccin injectable.

J’ai travaillé sur la production du vaccin de la poliomyélite, la rougeole et la rubéole. Durant cette expérience j’ai acquis des compétences dans différents domaines : culture cellulaire, culture virale, contrôle qualité, amélioration continue. J’ai également approfondis mes connaissances sur les BPF cGMP et les règles HSE.

C'est sur ces postes en industrie pharmaceutique que j’ai appris à travailler en atmosphère contrôlée (classe A) sur des biogénérateurs de 200 à 4000L et sur des supports statiques de type flacons roulants.



