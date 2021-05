Mohammed EL IDRISSI

Ma Mission Chez Axa Technologie:

- Support N3



Ma mission à HP :

- Gestion et maintenance d’une infrastructure de plusieurs clients sous HP-UX et Linux.

- Contact avec différents fournisseurs hardware et software en cas de problèmes dans le cadre des contrats de maintenance.

- Gestion des comptes utilisateurs, l’espace disque (LVM), Files systèmes, imprimantes...

- Maintenance de plusieurs clusters sous HPUX (ServiceGuard) et HA de Redhat.

- Installation, configuration et maintenance des différents services Unix/Linux/HPUX

- Monitoring des ressources systèmes à l’aide de HPOV.

- Gestion des Vpars sous plusieurs superdômes avec HPVM.

- Maintenance et réalisation des sauvegardes systèmes avec IGNITE-UX.

- Suivie et étude de l’évolution de l’architecture et le maintien en condition opérationnelle.

- Assurer le suivi des traitements d’exploitation avec respect des SLA.

- Mettre en place des procédures d'exploitation.



Mes compétences :

Cisco

ITIL Foundation V3

Nagios

UNIX

IPV6

HP Service Manager

$Universe

VTOM

CentOS

HPUX

Linux Redhat