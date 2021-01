Ingéneur d'Etat de l’École Nationale de l'Industrie Minérale, 2010,

Département Mines,

option: Aménagement,Exploitation et Protection du Sol et Sous Sol.



Mes compétences :

Méthodes d’Exploitations minières

Aménagement des carrières et ouvrages souterrains

Géotechniques, Topographie

Modélisations des procédés de Valorisation

Mécanique des roches et des sols

Broyage, concassage.

Traitement et valorisation des miner