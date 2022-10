Mohammed TLEMÇANI LOGHMARI

Je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Génie Electrique et informatique Industrielle de l'université Bretagne de Sud (Lorient); Capables de mener des projets industriels dans leur globalité au sein de grands groupes, de PME/PMI innovantes ou d’instituts de recherche.



Mes compétences :

Automatismes industriels

Systèmes embarqués

Lean Six Sigma, Démarche Qualité, Gestion De Stoc

Electronique de puissance, physique des semi-cond

Electronique analogique et numérique

Capteurs et instrumentation

Recherche opérationnelle

Programmation des cartes FPGA en VHDL

Microcontrôleurs « 16F887 ; 16F84A ; 16F877

Mangement, Gestion, marketing (notions de base

Matlab-simulink, VHDL

Régulation industielle

Step7,Wincc,Langage de programmation

Automatisme, Implémentation des armoires

Bureautique, Architecture des ordinateurs

Automatique, Traitement du signal,

Domotique