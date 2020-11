Bonjour

Je suis un Tunisien et que j'habite actuellement à Bécancour Canada , je m'appelle Mohieddine Baya Chatti , j'ai l'age de 46 ans , après avoir atteint le niveau Bac en 1998 , j'ai suivi une formation durant 2 ans et j'ai obtenu un diplôme en mécanique de précision et outillage , j'ai plus de 18 ans d'expérience en mécanique de précision , j'ai connu plusieurs types de machines tournage à commande numérique . , bien que j'ai cette expérience , je cherche toujours le meilleur pour améliorer ma carrière et mes connaissances



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel