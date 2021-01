Moise ISSON

Je suis Ingénieur de conception



J'ai travailler pendant plus de 10 dans la gestion des projets industriels



J'ai été formé en France à l'université Pierre et Marie Curie (Paris 6) et à l'UIT de bourges en Génie mécanique



J'ai travaillé comme chef de département pendant 6 ans chez COMETAL (jusqu'en 2010)



Je suis depuis fin 2010 chez ENEM en qualité de Directeur Commercial



ENEM se position d'ici peut comme major dans la construction métallique en Afrique centrale.





Beaucoup de clients crédibles nous font confiance depuis plusieurs années. Notre démarche orientée 100% clients est la fondation de notre réussite.



Nous sommes des acteurs majeur pour le développement de l'Afrique.



Nous faisons aussi dans le partenariat avec des grands groupes industriels qui recherchent une représentation sérieuse en Afrique.



Nous sommes convaincu que le continent Africain a désormais son mot à dire à l'aube de cette nouvelle ère.



Les Africains actifs jeunes moins jeunes qui croient qu'ils peuvent autant que les autres contribuer au développement global de notre continent doivent créer des réseaux efficaces pour encourager la création des richesses seule garante de notre Liberté.