Molka OUESLATI

Je suis docteur en pharmacie ayant une première expérience réussite dans la promotion pharmaceutique. Consciente de la valeur ajoutée du Marketing santé, j'ai choisi de me spécialiser dans le marketing et communication santé.

Pendant mon expérience à l'Institut Médical de Breteuil, comme chargée de communication, j'ai pu développer : des compétences dans le e-marketing, Community management, des relations avec les agences de communications, relations media et avec les professionnel de santé. J'ai aussi piloter la création de divers outils de communication: affiches, Vidéos, dépliants sur les activités et les prises en charges à l'institut, communiqué de presse, etc.

Je suis polyvalente, rigoureuse, organisée, j'aime les challenges et j'ai un bon sens relationnel.