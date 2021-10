Monia HATHROUBI

Mes différentes expériences (Conseiller de clientèle PME-GE, Adjointe responsable au sein du service Crédits et Analyste risque de crédit) m'ont permis d'acquérir des compétences commerciales, techniques et risques "en consolidant mes analyses pour une meilleure prise de décision".

Tout au long de ces années j'ai pu renforcer mes compétences relatives au marchés des entreprises et acquérir un vrai savoir faire et une expertise.

Mon poste actuel m’a permis d'appréhender d’autres catégories de clients tels que les professionnels, les particuliers ou encore les collectivités et les associations.



Mes compétences :

Management

Analyse financière

Analyse de risque

Développement commercial