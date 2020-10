Monique MADRANGE

Bonjour

Cela fait presque 20 ans que je travaille au sein de la poste. J;'ai débuté en 1996 dans bureau situé à Limoges.

J'ai ensuite intégré le Centre des Mandats et traitement Optique ou j'ai tenu les poste de production de secrétaire.

je suis parti pendant 3 ans à la DCFN comptabilité auxiliaire fournisseurs. Cette démarche était liée à mes cours de comptabilité et d'économie que je suivais le soir au CNAM. j'ai exercé au sein de la comptabilité analytique et de la gestion.

en 2003 je réintégrai le CMTO dans le service client national puis international.

Désormais je suis en Centre Financier (service POP) ou la tâche est assez difficile (ne venant intrinsèquement pas d'un milieu gérant les produits bancaires). Malgré tout je tente de persister afin de maîtriser au mieux la connaissance du client et les moyens techniques permettant la gestion des opérations