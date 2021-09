Monique TRIBILLAC

Www.therapie-breve66.com



Je ne peux rien vous donner que vous n’ayez déjà ; mais je peux vous accompagner à libérer les voiles qui vous séparent de ce que vous êtes vraiment.



La personnalité-du latin personæ qui signifie masque, s’est construite au travers de l’histoire personnelle et transgénérationnelle par tout un tas de croyances, et l’individu porte en lui le fardeau de ses blessures émotionnelles, à partir desquelles il a développé des stratégies comportementales de défense pour éviter la douleur...

... Jusqu’à ce que ces stratégies, elles-mêmes, deviennent trop lourdes à porter, allant souvent à s’exprimer par une maladie, alors, c’est la vie elle même de l’individu qui devient une souffrance.



La thérapie est une invitation, un accompagnement à rencontrer les parts de soi, porteuses de cette souffrance, et celles qui les protègent, à les reconnaître et les accueillir.

S’ouvre alors un processus de déprogrammation des croyances qui nous ont maintenues dans l’ignorance, et un retour vers la paix de l’esprit et la joie de ce que nous sommes.



Tout arrive dans notre vie, pour nous montrer le chemin du retour à la maison.

(J'interviens dans le respect des prescriptions médicales).



