Mes compétences :

AutoCAD

Ms project

Mplab

Assembleur

Matlab

COVADIS

Steep7

programmation linéaire

Réseaux informatiques

Topographie

Management

Eau et assainissement

Microsoft Office

piste

Electronique

Terrassement routier

Géotechnique BTP

Automatisme

Construction métallique

Robobat

RDM

langage C

Electrotechnique

Hydraulique urbaine

Logistique

Informatique industrielle

Béton armé

Gestion de projet

hygiène et sécurité BTP

Béton précontraint