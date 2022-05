Monir EL TANTAWY

Au cours de mon parcours professionnel, j’ai connu diverses cultures, ainsi que leur cuisine.

Passionné de voyage, à la recherché de nouvelles expériences, j’ai travaillé dans divers endroits afin de perfectionner mon savoir –faire. Après 22 ans passés dans un grand hôtel parisien, je suis parti au Canada J'ai travaillé pour une période de quatre ans dans différents restaurants comme chef ou sous chef, et J’ai travaillé en tant que sous chef responsable pendant une période de huit ans au fameux Centre d’événements sportifs et culturels Skydome de Toronto (Rogers Center .60000 personnes)

Je suis très versatile et suis à l’aise aussi bien avec la cuisine américaine, méditerranéenne, tex max, espagnole, orientale que traditionnelle. Mes points forts sont la préparation de toutes sortes de sauces, de poissons et de viandes el de pâtisseries



Je suis dynamique et flexible, habitué à diriger des équipes jusqu’à 20 personnes et à effectuer toutes sortes de tâches en cuisine.



Ayant pris la décision de retourner vivre en Europe , je réside actuellement à milan avec ma famille







.