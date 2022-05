Simstream est une société de conseil en Informatique et Télécoms créée en juin 2000. Simstream connaît un développement continu depuis sa création, grâce à la confiance de ses clients et à l’engagement de ses équipes.



Ethique, Innovation, Excellence : dans le respect des nos valeurs, nous avons pour vocation d’accompagner nos clients dans la réussite de leurs projets et dans l’atteinte leurs objectifs d’efficacité et de compétitivité.



Nous sommes spécialisés dans le conseil, l’intégration et l’exploitation, sur des problématiques de haute technicité relatives aux infrastructures. Nos domaines d’expertise couvrent notamment les réseaux & les systèmes, la sécurité, la supervision, le stockage & la sauvegarde.



Simstream a réalisé de multiples missions en France et à l’international (notamment en Afrique et en Asie), où notre professionnalisme, la proximité avec le client, et les qualités d’adaptation et d'écoute de nos collaborateurs, ont toujours fait la différence.



Nous recrutons exclusivement des ingénieurs bénéficiant d’un niveau de formation élevé (Mines Paris, ENSAM, ENST Paris, ENSTA, etc). Nos critères de sélection sont fondés principalement sur l’appréciation des qualités techniques, relationnelles, et comportementales. Enfin, nous suivons de près le parcours de nos consultants afin de les faire toujours progresser.



Métiers



Simstream est une société pécialisée dans le conseil, l’intégration et l’exploitation des infrastructures. Nous intervenons chez nos clients sur toutes les phases des projets, depuis la conception et l’architecture jusqu’aux opérations, sur des problématiques de haute technicité. De l’audit à l’exploitation, nos ingénieurs maîtrisent l’ensemble des briques essentielles au bon déroulement de vos projets.



Le socle technique commun de nos consultants est fondé sur les expertises suivantes :



* Systèmes

* Réseaux & télécoms

* Sécurité

* Supervision

* Stockage & sauvegarde





Monir Ouziz

Business Manager

t : +33 1 77 75 70 07

m : +33 6 14 84 30 89



Simstream SA

69 rue de Rochechouart

75009 Paris – France



Simstream IT JLT

Jumeirah Bay X2, Unit 3501 JLT

PO Box 340060 Dubai – UAE





Mes compétences :

Assistance technique

Conseil

H323

HLR

IMS

Informatique

J2EE

JAVA

Microsoft Technologies

MOA

MOE

Nouvelles technologies

PDH

SDH

SS7

Systèmes d'Information

Systèmes Embarqués

Technique

Telecom

UMTS

VoIP

Wdm

Vente

Réseau

Recrutement

Management