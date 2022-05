Monjoly JEAN-PAUL

Depuis sa création en 2001, la société OLIUM FRANCE s'est exporté En Afrique Centrale avec la naissance des sociétés OLIUM GABON en 2009, puis OLIUM CONGO en 2013.



Présent sur les deux continents, nous mettons à la disposition de nos partenaires intégrateurs nos collaborateurs certifiés sur les logiciels TSM (Tivoli Storage Manager - SPECTRUM), AIX (IBM), HACMP (IBM), LINUX, VMWARE, et MICROSOFT.



Notre solution OLIBOX sous forme de SaaS hybride (Logiciels et données locales, avec réplication dans nos datacenters français) initialement disponible pour les sauvegardes dans le cadre des PRA (Plan de Reprise d'Activité) a considérablement évoluée avec les services suivants :

- Télé-sauvegarde

- Centralisation des données bureautiques

- Carnet d'adresse, et partage des agendas

- Messagerie personnalisée (avec nom de domaine)

- Partage des documents entres collaborateurs et les différents supports (PC, Tablette, Mobile)

- Gestion électronique des documents (GED)



Mes compétences :

IBM

AIX

netbackup

PRA

monitoring

VMWARE

Windows

Gestion de projet

Conseil

LINUX

Informatique

TSM

International

Internet

Management

Tivoli Storage Manager