Christian SONOLET

Spécialiste dans le monde pSeries IBM, je suis consultant spécialisé dans la mise en place de solutions Pseries de haute disponibilité.



Cluster HACMP sous AIX, partitionnement PowerVM, stockage IBM(XIV, SVC, Storwize V7000, DS4*) et sauvegarde Tivoli Storage Manager, sont quelques une de mes compétences avec certification pour vous garantir la meilleure disponibilité de vos architectures.



Conseil, installation, assistance et formation sont estimés à la journée ou au carnet de tickets.(Sauf pour les missions longues)



Forte expérience dans les architectures Virtuelles complètes, réseaux et disques.



Spécialisé dans les interventions rapides et de courtes durées.Astreintes possibles.



Mon expérience me permet d'avoir une compétence technique très forte mais également des capacités dans l'architecture, la gestion de projet ou la formation des équipes.









Mes compétences :

AIX

Tivoli Storage Manager

Stockage

Oracle

Clustering

Virtualisation

Vmware

Vio

Pseries