Monjournalauto BY THOMAS WAELDELE

Ce qui ressemble à de la tôle avec quatre roues, pour moi c’est bien plus. Ce moyen de locomotion que vous utilisez quotidiennement (pour presque tous), devenu banal par la force des choses, est en fait une somme de détails de conception et de hasards mis ensemble pour devenir une automobile.

Vous comprendrez que je m’attache autant à l’histoire d’une voiture qu’au plaisir qu’elle procure par un bruit caractéristique ou un forme qui fait qu’elle va passer de belle à sublime. Et c’est ce qui m’a donné envie de le partager avec vous sur mon siteArray dédié à ma passion et au plaisir.

D’ailleurs, et je finirai sur cette réflexion : auto-mobile, n’est-il pas né d’une promesse magnifique de se mouvoir par soi-même, promesse qui a évolué pour toucher de plus en plus les sens et ainsi devenir une source de satisfaction de nos besoins, du plus primaire (se déplacer) jusqu’au plus abouti : le plaisir …





