Monneri Fons PATRICK

Architecture d'intérieur et de design spécialisé dans l'aménagement et la rénovation des espaces intérieurs. Construction d’habitat ou extension d'habitat existant.

Installé depuis plus de 20 ans sur la région Lyonnaise, mes clients me portent à travailler sur des projets spécifiques à leur activité professionnelle ou dans le cadre de leur habitat personnel. Toujours attentif à la qualité des prestations de mes artisans et attentif à l'écoute des besoins de mes clients.

La réussite d'un projet passe forcement par ces deux éléments!



Architecture d'intérieur