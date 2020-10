Monoem MONOEM YOUNEB (YOUNEB)

EN RÉSUMÉ



Ingénieur DevOps (certifié Ingénieur DevOps de LPI) et Scrum Master.

Référence de la cerfification DevOps:

https://cs.lpi.org/caf/Xamman/certification/verify/LPI000399913/suxb9tzfud



SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES FONCTIONNELLES



DevOps

Préparation d'environnement de développement sur AWS EC2 (niveau practitionner);

Participation au MEP;

Mise en place de la chaîne CI/CD;

Qualité du code;

Script et parse des fichiers log;

Monitoring et analyses métriques.



Scrum Master

Former les membres aux pratiques agiles, animation du Sprint Planning de deux semaines;

La garantie que le Scrum Team travaille en mode autonome;

Assistance du Daily Scrum;

Suivi l'avancement de la Scrum Projet/Team avec le BURNDOWN CHART pour garantir que la

courbe d'incertitude est en diminution;

Animation du Sprint Review et animation du Sprint rétrospective (avec les colonnes : On garde, On

commence et On stoppe)



SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES TECHNIQUES



Outils de DevOps (CI/CD dans le Cloud)

Cloud: AWS EC2 (niveau practitionner)

AWS Core services : EC2, IAM, EBS, S3, VPC, Route53, RDS, SNS;

Version du code: Git & Bitbucket;

Intégration Continue: Jenkins (Declarative Pipeline) et Mambo;

Livraison Continue & provisionnement: Ansible (Playbook);

Déploiement continue: Docker et Kubernetes (KOPS);

Monitoring et analyses métriques: Grafana et Prometheus;

Qualité de code : SonarQube, ranores, Fitness, Junit;

Versionning de la base de données: Liquibase;

Script: SHELL et Python;

Brocker: RabbitMq ;

Provissioning des environnements : Terraform,

Serveurs dArtifact : Nexus,

Supervision : Nagios

Système d'exploitation : Centos7 niveau 101 et 102;

Langages : Python, SHELL, Java7/ 8, Angular et REST.

Méthodologies : Agile, Scrum, DevOps et UML

Base de données : Oracle 11g, MySQL, PostGRESQL.

Systèmes d'exploitation : Linux : centos7 (niveau1) et Windows.