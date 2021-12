Yans KHOJA

Enthousiasme et curieux, j'ai suivi une formation en ingénierie mécanique et en design industriel. Depuis plus de 4 ans, j'intègre des solutions logicielles de type ERP dans le secteur industriel.

Aujourd'hui, je m'intéresse au nouveau cas d'usage et l'intégration de la chaîne numérique chez les industriels.

En parallèle de mes activités professionnelles, je me forme au CNAM et au travers de MOOC à l'intelligence artificielle, à l'UX design et au supply chain / manufacturing.



Connaissance métier :

Cycle de vie de produit

Processus industriel

Supply chain

Calculateur

MDM/PIM



Compétence fonctionnelle :

Ergonomie physique

Ergonomie cognitive

Analyse fonctionnelle

conception et paramétrage

Mise en place de stratégie de test et outillage

Analyse d'incident / remonté d'anomalie

support et formation



Compétence technique :

CAO / DAO

Maquettage numérique

Impression 3D / fabrication numérique

Application web : couche métier, base de donnée, orchestration, interfaces (temps réel, asynchrone, batch)

Graphviz/VBA/SQL

prototypage d'IHM