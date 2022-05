Monsef AHMANE

Graphiste freelance, jeune et créatif polyvalent, touche à tout, basé sur Paris et riche de nombreuses expériences professionnelles dans différents domaines.

Aussi compétent dans le web, le print ou encore l'identité visuelle, je ferais tout mon possible pour satisfaire vos besoins graphiques et visuels.



5 ans d’expérience professionnelle dans le graphisme, le multimédia, et le print

-Passion, imagination, initiatives et force de propositions

-Très à l’écoute, efficace et rapide dans le travail.

-Perfectionniste et motivé avec le souci du détail.





Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Graphisme print

Web design

Dessin

Adobe Dreamweaver

HTML 5

CSS 3

Microsoft PowerPoint

Magazines

Macromedia Dreamweaver

HTML

Cascading Style Sheets

Apple Keynote

Adobe