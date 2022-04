Karine MARQUIS

Depuis Janvier 2015 je me consacre pleinement à mon activité de home staging virtuel et décoration à distance. Mon objectif est de démocratiser l'accès à ces services au plus grand nombre.



Le home staging virtuel est une façon simple, efficace et rentable de mettre en valeur votre bien immobilier: pas de travaux onéreux, pas de déplacement mais un nombre de contacts accru et une projection dans les lieux du futur acquéreur grandement facilité. L'idéal pour déclencher un coup de coeur!



Pour cela, j'ai crée l'agence Autrement que je vous invite à visiter ici: http://www.architecte-decorateur-douai.fr/





Mes compétences :

Formation gestion du conflit

Formation CRM et process

Formation qualité de service

Formation sructure de l'entretien

Formation optimisation suivi commercial

Formation sensibilisation homogénéîté du service

Formation coaching et management

Formation assertivité manageriale

Audit relation client et préconisations

Ingénieurie formation et enseignement à distance

Médiation culturelle

Ingénierie de formation

Anthropologie

Enseignement artistique

Conception de contenus pédagogiques

Histoire de l'art

Histoire médiévale

Conception multimédia

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet

Arts plastiques

Philosophie de l'art

Lettres

Contrôle qualité

NTIC

Droit des nouvelles technologies

valorisation immobilière

Décoration intérieure

Architecture d'intérieur

Home staging