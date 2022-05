Monsef ZOUFIR

L’intérêt que je porte aux métiers de la logistique été conforté par une expérience riche et approfondie ou j’ai concilié le théorique et la pratique. Ma formation polyvalente et mon expérience de plus de dix ans agrandie mes perspectives avec une vision plus globale des métiers orienté industrie. Ceci dit, j’ai pris conscience que ce domaine ne relève plus de la simple logistique, mais est devenu un élément stratégique en entreprise qui nécessite une grande rigueur dans la gestion du temps et un sens d’adaptation accrue aux aléas et au stress. Tout cela a toujours constitué pour moi une motivation majeure dans mon parcours professionnel pour avancer de l’avant.



Mes compétences :

Informatique

Assurance qualité

Lean management

Certification ISO

Amélioration continue

Gestion de projet

OHSAS 18001

Gestion de la relation client

Certification ISO 9001

Gestion d'equipe

Supply Chain Management