Monsieur BOYER

En charge du développement du Cabinet Visioretraite, je rencontre chaque jour, des Experts-Comptables, des Assureurs, des CGPI, des DRH ou Responsables des Relations Sociales de grandes Entreprises afin de leurs expliquer comment nous pouvons accompagner leurs salariés ou clients sur le sujet de "la Retraite".



Notre métier :

Nous sommes un Cabinet d'expertise en droit de la Retraite.

Chaque année, nos experts juridiques accompagnent en France et à l'Etranger, des dizaines de personnes salariés, cadres, dirigeants d'entreprise, professionnels libéraux, expatriés, artisans, commerçants, au sujet de leur Retraite



Ainsi, nous travaillons avec eux sur :

- la reconstitution de leur carrière et de leurs droits

- l'identification et la correction des erreurs potentielles des Caisses de Retraite

- l'identification de leur première date possible de départ à la Retraite à taux plein

- les moyens d'optimiser leur situation (rachat de trimestres, de points, cumul emploi-retraite, retraite progressive ...)

- les dispositifs de Retraite complémentaires (PERP, PERCO ...)

- le changement de statut et l'optimisation de leur rémunération

- la liquidation de leur Retraite



Vous l'aurez compris notre métier est le conseil.

En ce sens nous sommes indépendant et ne vendons pas de produits financiers.



Basé à Saint-Etienne, nous avons intégré la visioconférence comme principal outil de communication afin de pouvoir proposer notre expertise partout en France et dans le monde



