Delphine BURGLÉ

Après un Master 2 Juriste d'affaires (2008) et le CRFPA (2009) sur Paris, j'ai multiplié les expériences professionnelles (avocat, assesseur en commission de discipline en prison, assistante de justice en tribunal d'instance et cour d'appel, etc.), avant de poursuivre vers un Doctorat en Droit des affaires-Droit social (2010).



Je travaille désormais à Toulouse en tant que formatrice en Droit et Economie, et ce, depuis six ans, après avoir créé ma propre entreprise de formation pour adultes en 2011 : JURISDICTIO.



Agréée par le Rectorat depuis avril 2014, cela me permet d'enseigner en structures privées sur Toulouse, Montauban, Lille, Bordeaux ou Paris (Universités, CCI, TBS, Ecole informatique, Lycée agricole, Ecole d'ingénieurs, etc.).



J'interviens aussi directement sur des formations en entreprises, notamment en Droit social et en Droit des contrats.



En outre, et ce depuis dix ans, je suis chargée de travaux dirigés à l’Université et y enseigne le Droit Social, le Droit des affaires (Droit commercial et Droit des sociétés), le Droit civil, le Droit de la famille et l'Introduction au Droit, de la L1 au M2.



J'assure aussi régulièrement la publication d'articles juridiques, de fascicules de cours et ouvrages en droit en librairie (Editions ELLIPSES et GUALINO).



J'ai également été impliqué bénévolement dans plusieurs associations sur Toulouse comme UFC QUE CHOISIR et POINT INFO FAMILLE (UDAF31), afin de conseiller juridiquement des personnes en difficulté.



