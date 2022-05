Je m'appelle Monssef SAOUDI,



Diplômé en 2014 d'un Master Management & Échanges Internationaux, mon cursus pluridisciplinaire ainsi que mes expériences achats & logistique me permettent aujourd'hui d'occuper des fonctions polyvalentes et transverses.



Ayant un attrait pour la relation fournisseur, la négociation et la culture projet, les achats de projets (notamment : marchés de travaux, investissement/biens d'équipement....) constitue aujourd'hui mon cœur de compétence.



Enfin, je serai heureux d'être contacté pour échanger sur des sujets Achats & Supply Chain, sur les enjeux de la fonction, les approches de chacun pour répondre à ses objectifs, faire un retour d'expérience...



Bonne visite sur mon profil !



Mes compétences :

Management

Achats

Excel

Word

Powerpoint

Import export

Oracle E-Business

SAP Material Management