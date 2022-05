Montana MEHALLEL

Ma fonction actuelle est de concevoir et de développer des restaurants, je suis chargé de mettre en place des concepts innovateurs en créant de nouvelles ambiances.Ma tache consiste également dans l'animation de réunions de motivation à destination des salariés.J'ai ainsi travaillé à la mise en place et au développement de restaurant dans le sud de la FRANCE : le restaurant Eden Rock ( ambiance années 60 ) et le restaurant la Dolce Vita ( ambiance Italienne ). De plus, je vous invite a visiter mon site http://www.ms-assistance.fr/ et pour plus de renseignements veuillez me contacter par mail à l'adresse : ms.lyon@orange.fr



Mes compétences :

Afrique

COMMERCE

Commerce Internationale

Export

Maintenance

Outillage