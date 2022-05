Montanari BÉATRICE

Dotée d’un très bon relationnel et d’un réel sens du service client, je me joindrai à votre équipe en qualité de collaboratrice enthousiaste et impliquée.

Mon expérience professionnelle variée a prouvé ma capacité d’adaptation à divers secteurs d’activités et m’a permis de développer de nombreuses compétences administratives que j’ai complétées durant cette année par différentes formations dans un esprit de continuité.





Mes compétences :

Gestion de l’ensemble du cycle de ventes

Organisation professionnelle

Aisance relationelle

Adaptabilité

Autodidacte

Travail en équipe