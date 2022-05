Nathalie THUILLIER

Je compte à ce jour 10 ans d'expérience dans les Ressources Humaines. Les différents postes occupés m'ont permis d'appréhender et de développer des problématiques de la fonction telles que le développement des compétences, le recrutement, la formation professionnelle, les relations sociales dans un contexte fortement syndicalisé,ou encore les risques psychosociaux.



Rompue à évoluer dans des environnements multiculturels et matriciels, je suis une femme de terrain et j'apprécie les nouveaux challenges.







Mes compétences :

Relations sociales & syndicales

Risques psychosociaux

Développement des compétences

Recrutement

Ressources humaines

Formation professionnelle

Développement RH