Patrick NARTUS

Je me suis construit au sein des diverses entreprises dans lesquelles j’ai travaillé et grâce aux personnes que j’ai croisées durant toute ma carrière professionnelle.



Issu de l’école Hôtelière Jean Ferrandi de Paris, j’ai occupé bon nombre de métiers de la restauration et de l’hôtellerie. Cependant, le rythme de vie imposé dans ce domaine d’activité étant incompatible avec une vie familiale équilibrée, j’ai été amené à redéfinir mon orientation professionnelle.



Je me suis naturellement dirigé vers la gestion des stocks. J’y retrouvais la même énergie que j’avais connue dans la restauration.

J’ai par la suite perfectionné mes compétences dans le management à Disneyland Paris. Cette mission m’a énormément enrichi, tant sur l’esprit d’entreprise que l’exemplarité professionnelle et comportementale.



Je suis ensuite passé par plusieurs Ste de restauration avant d’intégrer un entrepôt de pièces automobiles au poste de responsable du « service réception ». Ce changement a été très positif car il m’a permis d’envisager de nouvelles perspectives de carrière..



Mon dernier poste, dans l’industrie agro-alimentaire « responsable approvisionnements et flux amont » de 3 sites de production m’a permis, de mettre en application mes compétences acquises tout au long de mon parcours professionnel.

J’ai gardé le relationnel que je pouvais avoir avec mes fournisseurs européens et les différents services de l’entreprise. La Direction m’a ensuite confié la responsabilité du projet d’un nouvel ERP en relation directe avec le développeur et les services transverses. Les sites de production ayant été regroupés sur un seul, j’ai donc dû gérer l’organisation et le transfert des marchandises de tous les stocks, et ce, sans générer d’arrêt de production.



Je suis maintenant chef de dépôt logistique au Conforama de Pau.

Membre du comité de direction du magasin, je pilote l'ensemble des services logistiques du magasin.

J'optimise les flux logistiques de la réception jusqu'à la mise à disposition des produits aux équipes de vente et aux clients.

Je suis engagé à satisfaire le client en coordonnant l'activité de l'équipe logistique: la réception, la zone de retrait marchandise, le SAV, le suivi des commandes clients, les livraisons...

Je développe la compétence et la performance de chaque collaborateur de mon équipe afin de les faire monter en compétences. Je suis le garant du respect des règles, des procédures et des bonnes pratiques au sein de l'entreprise.



Enfin, si je devais résumer mon approche du monde du travail par une devise, ce serait : « Un travail soigné est un travail gagné ». La recherche permanente de la perfection et de l’efficacité…





Mes compétences:

Organisation.

Chef de projet d’un nouvel ERP

Déménagement de 3 sites de production

Optimiser le temps et les conditions de travail



Management.

Recruter et manager des équipes jusqu'à 30 personnes

Organiser les évaluations annuelles



Gestion des stocks.

Instaurer et mettre en place le suivi des procédures de rangement

Classifier les produits et optimiser l’espace

Mettre en place des inventaires tournants et mensuels

Gérer les flux et obsolescences d’un stock physique ou déporté



Approvisionnements, achats et gestion :

Gérer les litiges transport

Mise en concurrence des fournisseurs



Bureautique :

Sage X3, Navision SI foodwar, Mercure, Scimari.



Je suis toujours à l'écoute du marché pour de belles opportunités.



Mes compétences :

Supply chain

Gestion de projet

Gestion des stocks et approvisionnement

Management

Sage ERP X3