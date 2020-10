Laurent CHARMOIS

Technique et terrain, jai toujours apprécié le contact & la satisfaction client. Doté daisance dans la négociation commerciale & dun bon sens analytique, je me suis aisément orienté vers le service client.



Manageur participatif et leader reconnu, jai obtenu mes plus beaux résultats en gardant une approche très marketing, et jai pu encadrer des équipes SAV, Logistique et Administration des Ventes en France et à l'étranger.



Je suis motivé à trouver un nouveau challenge pour 2020, afin de mettre mon expérience & mon dynamisme au service d'une entreprise qui valorisait lesprit entrepreneurial et le sens des responsabilités, le service client, la polyvalence et lesprit déquipe.



Poste sur Sud Ouest Parisien ou itinérant. Ouvert à la mobilité, Grand Ouest / Sud Ouest uniquement.



Mes compétences : Électrotechnique, Management, Organisation, Gestion, Rigueur