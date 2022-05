Montassar AMRI

Mes compétences :

Oracle 10G

Spring Framework

Personal Home Page

NetBeans

MySQL

Microsoft Visual Studio

Microsoft ASP.NET

Jboss

Java Swing

HTML5

ECLiPSe

Domain Name Server Protocol

Cascading Style Sheets

IOS

UNIX

UML/OMT

Tanagra

Scrum Methodology

PrimeFacess

Packettracer

Oracle Express

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Access

Merise Methodology

Macromedia Dreamweaver

Linux

LDAP

JavaServer Faces

JavaScript

Java Server Pages

Java Enterprise Edition

Java 2 Micro Edition

Java

JScript

ITIL

IMAP

Hibernate

HTTP

HTML

Enterprise Java Beans

C++

C Programming Language

Oracle ADF

JDeveloper

PL/SQL