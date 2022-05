En tant que Consultant en ‘‘Public Relations & Corporate Communication’’ et fondateur du Bureau d'études et de conseil ACTION 360° à Tunis, Montassar Ben Souissi offre ses services divers en Communication institutionnelle et RP, au coup par coup ou dans le cadre de relations contractuelles à :

* Une panoplie d'ONGs et projets institutionnels ou de développement ;

* Des entreprises ou marques nationales et internationales.





Mes compétences :

Communication institutionnelle

Relations Presse

Stratégie de communication

Communication interne

Relations Publiques

Communication de crise

Communication événementielle