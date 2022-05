Montassar BORGI

- Architecture Middleware, support J2EE N2 et N3, intégration d’applications, Industrialisation des outils de mise en Production, OpenShift/Docker, DevOps

- Analyse conception réalisation d’applications dans une architecture J2EE (9 ans d'expérience)

- Domaines Fonctionnels Banque /Finance /Assurance / Public/ Industrie





je cherche des missions Architecture/Infra/DevOps/ , de préférence à l'EST de l'IDF (val de marne, seine et marne , Noisy le grand ...)







pour me contacter : borgim@gmail.com



Mes compétences :

Marketing