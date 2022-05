Montassar BOUZID

Passionné par mon domaine d’activité et sérieux, je souhaiterais vivement apporter mes compétences informatiques à votre société. Ayant une maîtrise en informatique de gestion à la Faculté de Management et de Commerce et d’Informatique (FMCI), j'ai également obtenu un mastère en réseaux et télécommunication à la Faculté des Sciences de Tunis (FST).



Mes stages professionnels de fin d'étude aussi bien pour la maîtrise ou pour l’obtention du mastère et qui se sont déroulés successivement au service informatique d’INOPLAST et au département informatique de l’Agence Tunisienne de Formation Professionnel m'ont permis d'appréhender concrètement le milieu professionnel. D'autre part, et comme vous pourrez le constater dans mon CV, j'ai acquis une expérience de plus de 7 ans au sein d’entreprises privés, durant cette période j’ai pu développer mes connaissances informatiques et ce tant sur le plan hardware et Software, d’autre part j’ai pu développer ma fibre commerciale à travers les postes à tempérament commercial que j'ai pu exercer tout le long de mon cursus professionnel.



Mes compétences :

Java j2ee

Réseaux

Base de données

Développement web

PHP5

Bon relationnel

Management